شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمانشستر يونايتد أمام كريستال بلاس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه في مباراة اليوم التي تجمعه مع فريق كريستال بلاس، على ملعب سيلهرست بارك، ضمن مباريات الجولة ٣٦ من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الشياطين الحمر هذا اللقاء ولا بديل عن الفوز من أجل استمرار المنافسة على مقعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يتواجد اليونايتد في المركز الخامس برصيد ٥٩ نقطة، قبل بداية اللقاء.

ويشتد الصراع على مقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بين كلاً من تشيلسي وليستر سيتي ومانشستر يونايتد، حيث سيحسم الصراع فريقين من ثلاثة فقط.

ويدخل مانشستر يونايتد لقاء كريستال بالاس بالتشكيل الأتي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - ماجوير - ليندلوف - فوسو مينساه

خط الوسط: بول بوجبا - برونو فيرنانديز - ماك توميناي

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خط الهجوم: مارسيال - راشفورد - جرينوود