شكرا لقرائتكم محمد شبانة: الزمالك حول 400 ألف دولار إلى فيريرا بعد إلزام من الـ "فيفا" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد الإعلامى محمد شبانة، أن إدارة نادى الزمالك قامت بتحويل 400 ألف دولار إلى البرتغالي فيريرا المدير الفني الأسبق للفريق بعد إلزام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للنادى الأبيض بسداد تلك القيمة المالية إلى المدرب البرتغالى.
وتابع "شبانة" فى برنامجه "مع شبانة" المذاع على صفحات "اليوم السابع"، أن إدارة نادى الزمالك قامت بسداد تلك المستحقات لتنجح فى إغلاق القضية وذلك لتجنب أية عقوبات على الفريق من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الثامنة مساءً بدلا من الخامسة مساء، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى .
ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات "اليوم السابع" جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها استئناف بطولة الدورى واستعداد الأندية للمباريات الودية قبل عودة النشاط و أيضا الملاعب التى ستقام عليها مباريات الدورى، وانتخابات اتحاد الكرة والبنود الحائرة فى اللائحة الجديدة للجبلاية.
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