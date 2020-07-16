شكرا لقرائتكم محمد رزق: الأهلي ظلمني والزمالك فاوضني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد رزق، لاعب أسوان الحالي والأهلي السابق، بدأت من أسرة فقيرة في المنصورة ووالدي دعمني ولم يدفن موهبتي، وكان حلم حياته يشوفني بقميص الأهلي، وأضاف لاعب أسوان في تصريحات لبرنامج لقاء خاص على قناة on time sport1 ، نشأت في أسرة بسيطة وظروف عائلتي كانت صعبة جدا ووالدي تزوج باثنتين ولى 3 أشقائي و4 أخوة غير أشقاء، وكان حلم والدي أن يراني بقميص الأهلي وكنت شغال في السيراميك والبلاط لأساعد أسرتي وعملت على عربية فول مع أصحابي .

وواصل رزق ، توقف الدوري بسب كورنا جاء في مصلحتي، حتى لا أتعجل في العودة من الإصابة، مضيفا أسوان أنقذنى في اخر يوم قبل غلق باب القيد وعقدي مستمر معهم حتى نهاية الموسم وأحاول رد الجميل للفريق .

وتابع محمد رزق ، وافقت على تغيير مركزي تحت قيادة جاريدو لأتواجد داخل تشكيل الأهلي، وكان ينصحني دائما بقول "قعدت أحسن لا عيبة في مصر عشان تلعب فبلاش تخذلني وتخذل زمايلك أنهم وافقوا يقعدوا عشان تلعب ".

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واستكمل حديثه قائلا اتظلمت في الأهلي وهناك لاعبون في الأهلي استمروا لمواسم عددية دون اللعب ، ورأيت لاعبون لهم نفوذ في الأندية والمنتخب يضعون أنفسهم في القائمة والتشكيل

وتحدث عن مفاوضات الزمالك معه قائلا الزمالك فاوضني وعقدت جلسة أحمد مرتضى وتامر النحاس ولكن إدارة طلائع الجيش طلبت 12 مليون وراتب 2 مليون فوافقت والازمة كلها كانت مع إدارة الجيش للمغالاة المادية، مضيفا كنت أحصل على مليون ونصف ضمن الفئة الثالثة في الأهلي.

وقال محمد رزق أن أشرف قاسم اندهش من رحيلي عن المنصورة بعد متابعة أدائي مع الحامول، كما ان رئيس قطاع الناشئين بالمنصورة أصر على خضوعي للاختبارات ووقعت على الاستمارات.

ويري رزق أن النني لاعب ذكي وقادر على تحمل الضغوط ومواصلة النجاح في الاحتراف الخارجي .