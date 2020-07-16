شكرا لقرائتكم على مسئولية on sport .. عودة نظام الذهاب والإياب في نصف نهائي إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي كريم رمزي، عن وجود معلومات شبه مؤكدة عن عودة نظام "الذهاب والإياب" في مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأضاف عبر برنامج be on time، أن هناك احتمالية شبه مؤكدة لعودة مباريات بطريق الذهاب والعودة بعدما تقرر أن تكون مباراة واحدة نظرا لأزمة كورونا فاصلة بنظام الدورة المجمعة ولكن هناك معلومات عن عودتها للذهاب الإياب في القاهرة والمغرب.

وتابع، فكرة عودة مباريات الذهاب والعودة جاءت بعد اعتذار الكاميرون وتقديم تونس لطلب استضافة على استيحاء وأري أن تونس تود عودة العلاقات مع الاتحاد الافريقي كاف عقب أزمة الترجي والوداد ومدى العلاقة بينهما مؤكدا أن هذا هو سبب طلب تونس وتبقي بعيدة عن طلب استضافة المباريات.

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ويري، أنه يمكن لعب المباريات بنظام الذهاب والعودة وذلك بعد عودة رحلات الطيران وأن الأمور بدأت تسير بشكلها الطبيعي، مشددا على ضرورة ان يكون

ملعب الدولة المستضيفة لباقي مباريات دوري أبطال أفريقيا المباريات في بلد غير مصر والمغرب بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص