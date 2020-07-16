شكرا لقرائتكم خالد القماش: انتقال اللاعبين من الإسماعيلي إلى الأهلى والزمالك خيانة كبري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتهم خالد القماش، نجم ومدرب الإسماعيلي السابق، أي لاعب ينتقل من الإسماعيلي للعب في القطبين الأهلى أو الزمالك بالخيانة الكبرى، قائلا : "نادى الإسماعيلي شرف لأى حد لما تلعب في الأهلي أو الزمالك كأنك بتلعب في الإسماعيلي إلا أنه عندما يأتى اللاعب الى الإسماعيلي من القطبين فسيكون النادى قد استغنى عنه عندها، بخلاف القطبين يقومون بالتربص باللاعبين حتى وعقدهم ممتدة لخطفهم من الدراويش بإغراءات مالية ومادية وشقق وفيلات مثل باهر المحمدى يتبقي فى عقده موسم كامل وهناك مفاوضات معه.

واعتبر القماش في تصريحات لقناة أون تايم سبورت أن الاتفاق مع اللاعب أثناء ارتباطه بعقد واختراق للعقد يعتبر خيانة ضاربا مثلا بما حدث مع عصام الحضري وعبد الله السعيد اتقال عنهم خانين لما سابوا الأهلى .

وواصل القماش، الإسماعيلي يمرض ولا يموت ولو الأمور فيها عدالة في كل شيء في مصر الأهلي ياخد الدوري مرة واحدة واحدة كل 20 موسم ، معتبرا أن أفضل ألقابه حصوله لاعب ومدرب على بطولة الدوري العام في الإسماعيلي مع محسن صالح، وأن أفضل الأجيال في تاريخ الكرة جيل الإسماعيلي في الثمانيات ، قائلا: إن هزيمة الاسماعيلي أمام الزمالك في نهائي الكأس الأسوء في مسيرتي الكروية .

وانتقد القماش ضد عودة الدوري العام في الوقت الحالي من الناحية الفنية لوجود فترة إعداد مضغوطة معتبرا طارق حامد أفضل لاعب في مصر حاليا ، كما أن محمد فتحي لاعب مميز ويستحق الانضمام لمنتخب مصر ، مؤكدا أن صالح جمعة فيه ريحة الإسماعيلي وممكن يكون أبو تريكة تانى وطريقة لعبه تناسب الدروايش ومحتاج جلسات نفسية كتير جدا

كما يري قيم محمد عواد ومروان محسن بالأداء السلبي لتركهما الايماعيلي حيث من الصعب الاعتماد على مروان كمهاجم في منتخب مصر ومصطفي محمد الأفضل حاليا لمنتخب مصر كما أن خالد قمر لاعب مقاتل ولم يحصل على حقه ، واري أن أغلى سعر لاغلى لاعب في مصر لا يتعدي 3 مليون جنية.

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وأكد القماش، أن الإسماعيلي هو سر كل الإنجازات الكبيرة التي حققها البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، مضيفا :"لولا الإسماعيلي ما كان الأهلي قد حقق كل هذا الكم من البطولات خاصة في عهد جوزيه والذي تعاقد في حقبته مع أبرز نجوم الإسماعيلي ومنهم عبد الله السعيد وخالد بيبو وإسلام الشاطر وعماد النحاس وسيد معوض ومحمد بركات وغيرهم.. كان من المفترض أن تكون كل بطولات الأهلي في دولاب بطولات الاسماعيلي".

وأضاف، الأهلي خطف بطولات الدروايش بعد التعاقد مع نجوم الفريق في عهد مانويل جوزيه ليقلل من قدرات الفريق تدريجيا بخطف لاعب ورا الاخر، مضيفا أن محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي كان يلم الكرات في نهائي بطولة افريقيا سنة 1970 بين الإسماعيلي والانجلبير، وكان الخطيب يلعب فى أشبال الإسماعيلي في وقتها وأوشك على اللعب للدراويش، إلا أنه وقع للأهلي في نهاية الأمر، معلقاً :"تمنيت انضمام الخطيب للإسماعيلي وزعلان من عبد الله السعيد لأنه ساب الإسماعيلي ومشي.