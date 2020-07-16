شكرا لقرائتكم المقاصة ضد بيراميدز .. التعادل الإيجابي يحسم نتيحة المواجهة الودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة المقاصة ضد بيراميدز الودية اليوم بالتعادل الايجابي بهدفين لكل فريق والتي أقيمت ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

شهدت المباراة ندية بين الفريقين وظهر فريق المقاصة أكثر رغبة في العودة والظهور القوى في الدوري المصري الممتاز لمحاولة لتعويض الهبوط الكبير في نتائجه بالمسابقة قبل توقف فيروس كورونا.

أعلن نادي بيراميدز سلبية نتيجة المسحة الرابعة لفريق الكرة والتي أجراها النادي بالأمس قبل مباراته الودية أمام مصر المقاصة والتي تقام اليوم بملعب الدفاع الجوي، بحسب محمد صلاح مدير الفريق، وأجرى الفريق مسحة شاملة لجميع أفراده بمشاركة طاقم تحكيم اللقاء الودي الذي يديره الحكم محمد الحنفي وجاءت نتيجته سلبية تماما في إطار التجهيزات الطبية والإجراءات الاحترازية الشاملة التي يطبقها النادي.

كانت نتيجة المسحات الطبية الثلاثة والتي أجراها النادي للكشف المبكر عن فيروس كورونا في وقت سابق جاءت نتيجتها سلبية لتظهر الرابعة سلبية كذلك.

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة مصر المقاصة الودية مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشيكل المختار على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار

خط الوسط: محمد فتحي - عمر العيوني - عمر جابر - محمد عطوة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد سليم