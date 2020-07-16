الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الأفريقية من جديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح خط اتصال مع اللاعب جاكسون موليكا نجم الفريق الكروي الأول بنادي مازيمبي الكونغولي وسط رغبة شديدة من المارد الأحمر في الحصول على خدمات اللاعب الشاب.
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الفريق مستمر في تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدوري التي تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل.
وأضاف عبد الحفيظ: «الأمور تسير بشكل جيد جدا في المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع».
وأوضح أن التجهيزات الكاملة المتوفرة في ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.
وقال أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.
وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجلسات مستمرة مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر؛ للتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة الى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وذكر مدير الكرة أن التنسيق مستمر مع الجهاز الطبي أيضا؛ للاطمئنان بشكل مستمر على سلامة الجميع، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي يتم تنفيذها يوميا لضمان سلامة الجميع.
ويستعد النادي الأهلي الى خوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة الى منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ينتظر ان يواجه فيها بطل الدوري المصري نظيره الوداد المغربي سبتمبر المقبل.
واختتم النادي الأهلي اليوم تدريباته الأسبوعية وحصل اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية غداً الجمعة على ان يعود الفريق لاستئناف التدريبات من جديد بداية من مساء السبت المقبل استعدادا للمباراة الودية المرتقبة الخميس المقبل امام سموحة في بداية الوديات الحقيقية التي يسعى المدير الفني رينيه فايلر الى الوصول فيها لدرجة الاستعداد القصوى للاعبين قبل انطلاق مباريات الدوري وأفريقيا.
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