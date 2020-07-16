شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يشكل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بعد تعيين "محمدين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، اعتماد تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية لفرق قطاع الناشئين لكرة القدم المقدم من إمام محمدين رئيس القطاع وفقًا لرؤيته للمرحلة المقبلة وأكد إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين الجديد بالاتحاد السكندرى أن الأجهزة الفنية والإدارية بالقطاع فى حالة تقييم دائم ومستمر للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق الأهداف التي يأملها مجلس إدارة النادي وجماهير الثغر، حيث جاء تشكيل القطاع على النحو التالى:





























وأبرم زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، اتفاقية مع محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، حول التعاون بين الناديين فى الأمور الكروية المختلفة خلال المرحلة المقبلة، بعد رحيل إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين بنادى إنبى إلى الاتحاد السكندرى ليتولى مهمة رئاسة قطاع ناشئين زعيم الثغر خلال المرحلة الجارية.

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وأجرى رئيس نادى إنبى مكالمة هاتفية مع مصيلحى تقدم له بالتهنئة على الحصول على خدمات إمام محمدين مؤكدًا له أن محمدين يعد أحد رموز النادى البترولى والنادى سيقوم بدعمه فى أي موقع ويتمنى له التوفيق فى مهمته مع الاتحاد السكندرى كما حرص رئيس نادى إنبى على التواصل مع إمام محمدين للتأكيد له أن باب إنبى سيظل مفتوحًا أمامه فى أي وقت وإن كامل الدعم له فى اختياره بعد تفضيله الرحيل إلى زعيم الثغر للمساهمة فى تطوير قطاع الناشئين بالنادى السكندرى.

وكلف مجلس إدارة نادى إنبى، محمد إسماعيل برئاسة قطاع الناشئين بالنادي البترولي خلال المرحلة المقبلة خلفًا لإمام محمدين الذي تولي رئاسة قطاع الناشئين بنادي الاتحاد السكندري، في إطار سياسة النادي في دعم أبناء النادي خاصة إن إسماعيل عمل لمدة 7 سنوات نائبًا لإمام محمدين وجاءت رؤية المجلس بأن التوقيت الحالي هو الأفضل للاستفادة بالخبرات التي كونها محمد إسماعيل بجانب الثقة في قدراته خاصة إن النادي لديه نظاما في القطاع يسير عليه الجميع ويمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين والأجهزة الفنية في المراحل السنية المختلفة والتي جاءت نتاج عمل سنوات متتالية داخل النادي البترولي.

وتمسك مجلس إدارة إنبي برئاسة زكريا السيد، باستمرار محمدين خاصة كونه أحد رموز النادي البترولي إلا أن رغبته في قبول عرض الاتحاد السكندري أدت إلي تقديم الشكر له علي المرحلة الماضية والتمنيات بالتوفيق له خلال المرحلة المقبلة مع توجيه كل الدعم لمحمد إسماعيل في مهمته الجديدة.