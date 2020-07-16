شكرا لقرائتكم خبر عن القماش: الإسماعيلي سر إنجازات جوزيه.. والخطيب لَم الكرات في نهائى الإنجلبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد القماش لاعب الكرة المصرية السابق أن الإسماعيلي هو سر كل الإنجازات الكبيرة التي حققها البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، وقال القماش في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "لولا الإسماعيلي ما كان الأهلي قد حقق كل هذا الكم من البطولات خاصة في عهد جوزيه والذي تعاقد في حقبته مع أبرز نجوم الإسماعيلي ومنهم عبد الله السعيد وخالد بيبو وإسلام الشاطر وعماد النحاس وسيد معوض ومحمد بركات وغيرهم.. كان من المفترض أن تكون كل بطولات الأهلي في دولاب بطولات الإسماعيلي"

وتابع القماش أن محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي كان يلم الكرات في نهائي بطولة افريقيا سنة 1970 بين الإسماعيلي والإنجلبير، وكان الخطيب يلعب فى أشبال الإسماعيلي في وقتها وأوشك على اللعب للدراويش، إلا أنه وقع للأهلي في نهاية الأمر، معلقًا: "تمنيت انضمام الخطيب للإسماعيلي وزعلان من عبد الله السعيد لأنه ساب الإسماعيلي ومشي.

وأشاد خالد القماش بصالح جمعة مؤكدًا أنه لاعب غير عادي وطريقه لعبه تناسب الإسماعيلي والذي في حالة انتقاله له سينجح بشكل كبير بشرط الالتزام والتركيز داخل المستطيل الأخضر.

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يذكر أن الخطيب كان قد تم تصعيده للفريق الأول موسم 1972 واستمرت مسيرته الحافلة داخل القلعة الحمراء حتى أعلن اعتزاله موسم 1987

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين، تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.