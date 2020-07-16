شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا برفقة أصدقائه بأحد شواطئ الساحل الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل محمود عبد المنعم "كهربا" صانع ألعاب فريق الأهلي، الراحة التي حصل عليه الفريق لمدة يوم واحد قبل العودة للتدريبات مرة أخرى بعد غد السبت، لقضاء رحلة مع أصدقائه في الساحل الشمالي، حيث نشر اللاعب صورة له برفقة أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام خلال تواجدهم بأحد الشواطئ فى الساحل الشمالى.

واطمأن الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة رينيه فايلر، على جاهزية لاعبيه خلال المباراة الودية (التراى ماتش) التى أقيمت صباح اليوم، الخميس، على ملعب التتش، وشهدت المباراة مشاركة حمدي فتحي بعد تعافيه من إصابة الركبة التى تعرض لها خلال مشاركته بأحد تدريبات المنتخب الوطنى الأول قبل عدة أشهر، ونفذ اللاعب برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا كاملاً طوال الشهور الماضية قبل عودته إلى التدريبات الجماعية ومشاركته اليوم فى التراى ماتش الذى أقامه الجهاز الفنى للاطمئنان على جاهزية اللاعبين.

كما شارك صالح جمعة لاعب الفريق فى التقسيمة بعدما عاد للتدريبات الجماعية، حيث دفع المدير الفنى للأهلى باللاعب فى الشوط الثانى، وأشرك المدرب السويسرى جميع اللاعبين الجاهزين فى هذه التقسيمة واطمأن على مستواهم ولياقتهم الفنية والبدنية ، وشهدت المباراة احراز 4 اهداف عن طريق كلاً محمود عبد المنعم كهربا وجيرالدو ومحمود متولي وعلي معلول من ضربة جزاء.

ويستعد الأهلي لاستكمال منافسات الدورى وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال أفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل، فيما قال سيد عبد الحفيظ إن الأهلى سيواصل تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدورى التى تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل، وأضاف عبد الحفيظ: "الأمور تسير بشكل جيد جدا فى المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع"، موضحاً أن التجهيزات الكاملة المتوفرة فى ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزى وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التى يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفنى يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة، وأوضح أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفنى والبدني.

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يذكر أن الأهلى يستعد لعودة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس القادم وخوض مباراة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى ابطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.