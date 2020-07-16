- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ابن شهيد مصري يوجه رسالة إلى محمد صلاح.. "بحبك ومش عايز أبقى زيك" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه حمزة أحمد منسي، نجل الشهيد منسي، بطل موقعة البرث في الجيش المصري عام 2017، الذي تجسدت شخصيته في مسلسل الاختيار المذاع في رمضان الماضي، رسالة إلى نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، خلال مداخلة له عقب تكريم أسرته من مجلس إدارة نادي الصيد ومنحها العضوية الفخرية.
وقال نجل الشهيد في برنامج «الماتش» على قناة "صدى البلد" المصرية: "أنا بحب محمد صلاح، ومش هبقى زيُّه، عايز أبقى ضابط”.
وكان الشارع المصري قد تفاعل مع أسرة اللاعب عقب عرض مسلسل "الإختيار"، على التلفزيون المصري في رمضان الماضي وتسابقت الأندية الرياضية والمؤسسات على تكريم أسرة الضابط الراحل نظير ما قدمه من تضحيات في الدفاع عن بلده.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | ابن شهيد مصري يوجه رسالة إلى محمد صلاح.. "بحبك ومش عايز أبقى زيك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.