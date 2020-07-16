شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أتالانتا يغيب عن فريقه لنهاية «الكالتشيو» بسبب حادث منزلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى أتالانتا الإيطالى أن مهاجمه لويس مورييل تعافى من الإصابة فى الرأس فى حادث بالمنزل، لكنه غاب عن صفوف الفريق فى المباراة التى كانت مقررة أمام بريشيا، الثلاثاء الماضى، فى المرحلة الثالثة والثلاثين من الدورى.

وقال اللاعب الكولومبى، البالغ من العمر 29 عاما، عبر حسابه بتطبيق مشاركة الصور «إنستجرام»، عقب ما تردد حول دخوله المستشفى لوقت قصير إثر تعرضه لصدمة فى الجمجمة بسبب السقوط عند حوض سباحة: «أنا بخير، فى منزلى. لحسن الحظ لم يكن هناك شىء خطير»، وأضاف: «الليلة سأتواجد فى الاستاد كى أهتف لأتالانتا، وسأعود غدا إلى التدريبات مع زملائى».

وسجل مورييل 17 هدفا خلال أول موسم له مع أتالانتا، ليتصدر قائمة هدافى الفريق صاحب المركز الرابع فى الدورى، والذى حقق خلال أول 32 مرحلة من المسابقة أفضل سجل تهديفى بين جميع فرق المسابقة، حيث أحرز 87 هدفا.