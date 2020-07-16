شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يسابق الزمن لاستعادة لاعبيه المحترفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يسابق الجهاز الإدارى بالفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، برئاسة عبدالجليل الإمام، مدير الكرة، الزمن لإنهاء إجراءات استعادة لاعبى الفريق المحترفين، رزاق سيسيه وويلسون وايمانويل أوكوى وعمر الميدانى، وذلك استعدادا لانطلاق الدورى المحدد له 6 أغسطس المقبل.

تأتى تلك المحاولات فى ظل ظروف صعبة للغاية، نظرًا لتوقف حركة الطيران بالعديد من الدول الإفريقية والعربية حتى الآن، وبات فى حكم المؤكد وصول هؤلاء اللاعبين الأسبوع المقبل على أقصى تقدير. ويعانى طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، بشكل كبير من غياب هؤلاء اللاعبين بالإضافة إلى صعوبة إقامة المباريات الودية بشكل طبيعى، إلا بعد التأكد تماما من خلو الفرق المنافسة من وباء كورونا، خشية انتشار الوباء وسط لاعبى الاتحاد، بعد أن أثبتت المسحة الرابعة خلوهم تماما من الجائحة. كان الجهاز الفنى قد وضع بشكل مبدئى جدول مباريات الفريق الودية التى تنطلق بمواجهة طنطا الثلاثاء المقبل ثم الخميس مع حرس الحدود ثم الثلاثاء 28 يوليو مع سموحة قبل أن يواجه الاتحاد سموحة مجددا يوم 6 أغسطس. وعلمت «المصرى اليوم» أن إدارة نادى الاتحاد قد اتخذت قرارا بصرف نسبة الـ 10% المتبقية للاعبين اعتبارا من نهاية هذا الشهر وعلى مدى 4 شهور قادمة، على أن تقسم تلك النسبة على دفعات متساوية.

وعلى صعيد آخر، كشف مصدر مقرب من الإدارة أن المجلس استقر على شكوى المهاجم الدولى الليبى انيس السالتو، نظرا لعدم انتظامه فى تدريبات الفريق وسفره لبلده دون إذن مسبق.