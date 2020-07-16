شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير ألمانية: «بواتينج» باق مع بايرن حتى نهاية عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النجم جيروم بواتينج، مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، البقاء مع فريقه حتى نهاية عقده، على عكس التقارير التي أشارت إلى اقترابه من الرحيل عن البافاري هذا الصيف.

ويتبقى عام واحد في عقد «بواتينج» مع بايرن ميونخ إذ من المقرر أن ينتهي في صيف 2021، فيما أشارت صحيفة «كيكر» الألمانية، إلى نية اللاعب البقاء مع ناديه حتى نهاية عقده.

ولعب صاحب الـ 31 عامًا دورًا كبيرًا في تتويج البافاري بالدوري الألماني لـ 8 مرات على التوالي، إذ عاد إلى التشكيل الأساسي بعد تولي المدير الفني هانسي فليك.

وخاض «بواتينج» 34 مباراة هذا الموسم مع بايرن ميونخ نجح خلالها في صناعة هدفين فيما فشل في تسجيل أي أهداف.