شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: بوجبا يقترب من تجديد عقده مع الشياطين الحمر 5 مواسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الخميس، عن تطور مفاجئ بشأن مستقبل الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد.

ويرتبط بوجبا بعقد مع مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم المقبل، مع إمكانية تمديده لموسم إضافي حال اتفاق الطرفين.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن بوجبا بات على مشارف تجديد عقده مع النادي خلال الأيام المقبلة، حيث سيوقع عقدًا مدته 5 أعوام.

وارتبط اسم بوجبا على مدار هذا الموسم بالرحيل عن مانشستر يونايتد في الصيف، والانتقال إما ليوفنتوس أو لريال مدريد.

لكن الصحيفة أكدت أن بوجبا غير رأيه بعد عودته بصورة قوية عقب استئناف النشاط وتألقه بصورة واضحة بجوار زميله في الوسط البرتغالي برونو فيرنانديز.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا بات قريبًا من توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد يستمر حتى صيف 2025 لقطع الطريق تماما أمام الأندية الطامحة لضمه.

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