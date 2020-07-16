شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يزاحم ليفربول ومانشستر سيتي على مدافع إشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مدافع نادي إشبيلية الإسباني دييجو كارلوس على رادار نادي بايرن ميونخ الألماني الذي يسعى لتعزيز صفوفه وتحديدًا خطه الخلفي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «كيكر» الألمانية، فقد أرسل النادي البافاري كشافين لمشاهدة قلب الدفاع البرازيلي على أرض الملعب خلال مباريات إشبيلية الأخيرة.

وجذب تألق المدافع البرازيلي صاحب الـ 27 عامًا مع إشبيلية هذا الموسم أنظار العديد من أندية القمة في أوروبا إذ أشارت تقارير عديدة إلى اقترابه من الرحيل عن النادي الأندلسي هذا الصيف.

وحسب التقارير، فإن الوجهة المحتملة للاعب قد تكون الدوري الإنجليزي الممتاز، وتحديدًا إلى ليفربول أو مانشستر سيتي، اللذان ارتبط اسمه بالانتقال إليهما في ظل سعي كل منهما للتعاقد مع قلب دفاع، ذلك قبل دخول بايرن ميونخ في الصورة ليصبح لدى اللاعب خيار آخر بالانضمام إلى بطل الدوري الألماني.