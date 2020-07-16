شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضي منصور: شكاوي وبلاغات الخطيب لن تغير شئ في استعادة حقنا في نادي القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي مرتضي منصور، رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك اندهاشه من البلاغات والشكاوي اليومية التي يقوم بها محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدا ان الأخير بات متفرغ للشكاوي في حقه فقط بسبب وبدون سبب.

وقال منصور في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» سبق واعلنت امام الملايين احترامي وتقديري للنادي الأهلي ورئيسه ولكن للأسف نجد رئيس الأهلي يقدم بلاغات ضدنا بمعدل كل 6 ساعات في واقعة غريبة وغير مبررة، لدرجة انني في إحدي المرات دعوت لتهدئة الأوضاع واعلنت طي صفحة الخلافات مع الخطيب بعدما تدخل حفيدي وابلغني انه زميل حفيد الخطيب لكنني فوجئت أيضا بتقديمه بلاغ ضدي وضد الزمالك في اليوم التالي فتأكدت انه لا يرغب في الهدوء ويسعي لتأجيج الخلافات. وكشف منصور انه يعي الهدف تماما من بلاغات وشكاوي والخطيب وهو الضغط علينا وشغلنا عن قضية نادي القرن مؤكدا انه لا توجد قوة في الكون تمنع الزمالك من سلوك الطرق القانونية والمشروعة لاستعادة حق الزمالك في لقب القرن وقال مهما فعل الخطيب وادارته وإعلامه فلن نتراجع عن قضية نادي القرن واستعادة اللقب لان الزمالك هو الاحق باللقب من حيث عدد البطولات 9 ألقاب مقابل 7 للمنافس.