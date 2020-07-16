وفد اللجنة الطبية باتحاد الكرة يشيد بالإجراءات الاحترازية المشددة لبيراميدز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور هاني الشهيدي، ممثل اللجنة الطبية باتحاد الكرة، بالإجراءات الاحترازية الشاملة التي ينفذها نادي بيراميدز خلال التدريبات والمباريات الودية والترتيبات الخاصة بالمسح الشامل والأمور المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا. وتواجد وفد ممثل للجنة الطبية باتحاد الكرة بملعب الدفاع الجوي بتكليف من اتحاد الكرة لمتابعة كافة الإجراءات التي يطبقها بيراميدز قبل وأثناء مباراته الودية الأولى أمام مصر المقاصة استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز. وأجرى الوفد الطبي جولة برفقة الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير إدارة المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، جولة بالملعب الفرعي وشاهد التجهيزات والإجراءات الاحترازية الشاملة وكذلك الملعب الرئيسي. وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالإجراءات المشددة التي يطبقها بيراميدز في التدريبات والمباريات موضحا أنها تتوافق تماما مع تعليمات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 84,843

تعافي 26,135

وفيات 4,067

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