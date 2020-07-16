شكرا لقرائتكم خبر عن «صبحي» يؤكد أهمية الاستفادة من أعضاء برلمان الشباب بإنشاء نموذج محاكاة لـ«الشيوخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن مشاركة شابين من اعضاء برلمان الشباب في الاجتماع الثاني مع وزير الشباب والرياضة لمناقشة عدد من القضايا التي تخص النشاط البرلماني.

وقالت المديرية في بيان: «بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني ومتابعه ايهاب حسن عبدالوهاب مدير عام المديرية شارك الشاب أحمد ناجى ووليد سالم من اعضاء برلمان الشباب في الاجتماع الثانى مع الوزير لمناقشة بعض القضايا التي تخص النشاط البرلمانى وتفعيل مشاركة الشباب في الانتخابات القادمة لمجلس الشيوخ وكيفية المشاركة الإيجابية في مبادرة الانتخابات وحقك في التصويت في الانتخابات القادمة وكذلك مناقشة احتياجات الشباب في الفترة المقبلة:».

وأضاف مدير عام المديرية أنه يوجد بالمحافظة عدد 33 شعبة برلمان الشباب و30سعبة لبرلمان الطلائع على مستوى المحافظة.

وشددت دينا فؤاد على أهمية مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية بعد الحصول على الاعداد الجيد من خلال برنامج التنمية السياسية لأعضاء البرلمان.

وأعلن الوزير عن أهمية تفعيل والاستفادة من اعضاء برلمان الشباب بإنشاء نموذج محاكاه لمجلس الشيوخ.

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