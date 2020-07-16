شكرا لقرائتكم أسوان ضد الإسماعيلي .. الدراويش يتعادل أمام أبناء الجنوب بهدف لكل فريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل الإسماعيلى مع أسوان، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويعد لقاء الإسماعيلى وأسوان بمثابة المباراة الودية الثانية عقب توقف كورونا بعدما التقى أمس طلائع الجيش مع مصر للمقاصة في المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بثنائية نظيفة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول حيث حرم القائم، محمد هاشم مدافع الإسماعيلى من تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الشوط الأول الذى توقف فى الدقيقة 30 لحصول اللاعبين على فاصل للراحة السريعة وتناول المياه ثم تم استئناف الشوط مجددًا لينجح محمد هاشم فى تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الدقائق الأخيرة من هذا الشوط والذى قام أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بصناعته له.

وفى الشوط الثانى، نجح فريق أسوان فى إدراك التعادل عن طريق لاعبه محمد مرسى لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقان بهدف لمثله ثم حرص جهاز الفريقان على المصافحة بقبضة اليد عقب نهاية المباراة.

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وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نادى أسوان بسلبية نتائج المسحة الرابعة للاعبى الفريق، والتى خضعوا لها الثلاثاء الماضى بمعسكر أسوان القائم فى المركز الأولمبي، باستثناء حالة واحدة لأحد العمال تم عزله بمعرفة الدكتور محمد عبد الغفار طبيب أسوان، لذلك خاض الفريق الأسوان المباراة بعد التأكد من سلامة الفريقان قبل إقامتها.

واستعان مسئولو النادى الإسماعيلى بحكام متقاعدين لإدارة المباراة الودية للدراويش أمام أسوان، استعدادا لاستئناف الدورى العام ٦ اغسطس المقبل، ورفض مسئولو الاسماعيلى اسناد المباراة لطاقم حكام مستمر فى الملاعب حتى الآن، وأرجع مسئولو الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين بداعى عدم خضوعهم لمسحة كورونا حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة لـ40 فردا فقط وخصص الاسماعيلى هذه المسحات للاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى رافضا إخضاع الحكام لهذه المسحات لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتى لا يخضع للمسحات .