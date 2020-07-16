شكرا لقرائتكم السلحدار: هدف ودية الاسماعيلي واسوان قياس القدرات الفنية والبدنية للاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن المباراة الودية التى اقيمت مساء اليوم أمام أسوان حملت العديد من أوجه الاستفادة، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد الإسماعيلية، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله حيث تقدم محمد هاشم للدراويش فى الشوط الأول وأدرك محمد مرسى التعادل لأسوان فى الشوط الثانى لينتهى اللقاء بنتيجة 1 / 1.

وأضاف السلحدار فى تصريحات عقب الودية:"أهم أهداف تلك الوديات هى الوقوف على القدرات الفنية والبدنية لجميع اللاعبين.. وثانى الأهداف تتمثل فى تجريب مجموعة من الخطط الفنية للتعرف على مدى فعاليتها تجاه المنافسين ،هناك لاعبون أجادوا فى ودية وأخرين لايزالو فى مرحلة الاعداد".

وبسؤاله عن تراجع المستوى فى الشوط الثانى أجاب مدرب الإسماعيلى قائلا:"اللاعبون بعيدون عن التدريبات منذ فترة تزيد عن 3 أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا ووارد للغاية وجود تراجع فى اداء اللاعبين.. والفريق يحتاج لفترة اعداد تصل لشهر على أقل تقدير من أجل وصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية".

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ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدوري للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري وأظهرت نتائج المسحة الطبية الأولى التي أجريت للاعبي الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي والجهاز الفنى والطبى والإدارى عن وجود حالتين إيجابيتين تحملان فيروس كورونا (COVID 19) للاعب وطبيب بالدراويش وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والتدابير الخاصة من قبل الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى بالتعاون مع الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة حتى تعافيهم وعودتهم مرة أخرى لتدريبات الفريق، كما سبق وجاءت المسحة الثانية سلبية تمامًا فيما أجرى اللاعبين المسحة الثالثة مساء الثلاثاء الماضى.

وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.