شكرا لقرائتكم نجم أندرلخت البلجيكي بديل حسام عاشور في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولي النادي الأهلي على بديل حسام عاشور لاعب وسط الملعب المدافع الراحل عن الفريق خلال الموسم الكروي الجاري، لتعويض غيابه، حيث جدد الفريق الأحمر طلبه في التعاقد مع اللاعب أدريان ترابيل، متوسط ملعب فريق أندرلخت البلجيكي، اليوم الخميس، وسط رغبة الأهلي في التعاقد مع موكله، خلال الفترة المقبلة.

وطلب السويسري رينيه فايلر، التعاقد مع لاعب وسط أندرلخت البلجيكي، النجم الفرنسي ادريان تريبيل، بحسب ما أكده الليبي عبد الباسط تنتوش، وكيل أعمال اللاعب خلال تصريحاته في إذاعة "راديو مصر" اليوم الخميس ، حيث قال أن أدريان ترابيل هو لاعب فرنسي الجنسية ويلعب بالقدم اليسرى كما أنه يلعب في خط الوسط وتحديدا في المركز رقم 8، ويبلغ من العمر 29 عاما".

وأضاف وكيل اللاعبين الليبي عن اللاعب الفرنسي: "ترابيل لم يشارك في الموسم الماضي مع أندرلخت البلجيكي بسبب الإصابة التي تعرض لها، كما أنه يتقاضي في الموسم الواحد ثلاثة ملايين يورو".

وتابع تنتوش خلال تصريحاته: "أدريان ترابيل يسدد الركلات الحرة والثابتة بشكل مميز، وهناك رغبة من أندرلخت في بيعه بعد اهتمام الأهلي باللاعب".

Advertisements



ادريان

فيما أشارت تقارير صحفية بلجيكية، أن اللاعب يريد الحصول على 3 ملايين يورو سنويًا، وهو ما قد يقف عائقًا أمام إتمام الصفقة.

ونستعرض أهم المعلومات عن بديل حسام عاشور في الأهلى

ويعتبر اللاعب من مواليد 3 مارس 1991، وعمره 29 عاما وبدأ مشواره الكروي في نادي نانت الفرنسي، بداية من موسم 2010 / 2011.

كان الظهور الأول له مع فريق نانت بدوري الدرجة الثانية الفرنسي، في العاشر من فبراير 2011، وانضم لصفوف ستاندرليج البلجيكي فى 2014، فى صفقة انتقال حر.

وشارك أدريان مع الفريق في 106 مباريات، سجل خلالهم 9 أهداف، قبل أن ينتقل فى يناير 2017 إلى أندرلخت، مقابل 5 ملايين يورو، وخاض معه 87 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف.

وحسم المارد الأحمر صفقته الأولى قبل انطلاق الموسم المقبل 2020-2021، بضم طاهر محمد طاهر، جناح المقاولون العرب في الفترة الماضية لمدة 5 سنوات مقابل 20 مليون جينة.