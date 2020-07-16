شكرا لقرائتكم الأهلي يعيد فتح ملف الصفقة الإفريقية من جديد وموليكا ينتظر موافقة ناديه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب فتح خط اتصال مع اللاعب جاكسون موليكا نجم الفريق الكروي الأول بنادي مازيمبي الكونغولي وسط رغبة شديدة من المارد الأحمر في الحصول على خدمات اللاعب الشاب.

ويأمل النادي الأهلي في الحصول على خدمات اللاعب الدولي الشاب مقابل مليوني دولار للنادي بخلاف ما سيتقاضاه اللاعب سنوياً من القلعة الحمراء والذي يتوقع أن يكون 900 ألف دولار سنوياً.

ويستعد النادي الأهلي الى خوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالإضافة الى منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي ينتظر ان يواجه فيها بطل الدوري المصري نظيره الوداد المغربي سبتمبر المقبل.

وعلم "الخليج 365" أن تصريحات مدير التعاقدات بالنادي الأهلي أمير توفيق بشأن غلق باب التفاوض مع أي صفقة خارجية وأن النادي يريد إتمام صفقة محلية فقط هو عملية تمويه لإتمام الصفقة بالكامل لصالح الكيان الأحمر خوفاً من دخول أطراف أخرى في المفاوضات بعدما وصلت المحادثات الى الرسمية مع مسئولي النادي الكونغولي.

واختتم النادي الأهلي اليوم تدريباته الأسبوعية وحصل اللاعبين على راحة من التدريبات الجماعية غداً الجمعة على ان يعود الفريق لاستئناف التدريبات من جديد بداية من مساء السبت المقبل استعدادا للمباراة الودية المرتقبة الخميس المقبل امام سموحة في بداية الوديات الحقيقية التي يسعى المدير الفني رينيه فايلر الى الوصول فيها لدرجة الاستعداد القصوى للاعبين قبل انطلاق مباريات الدوري وأفريقيا.

وتابع اللاعب الكونغولي جاكسون موليكا حسابات الأهلي الرسمية بعد الحصول على موافقته النهائية ارتداء التيشيرت الأحمر الموسم القادم ولا يتبقى سوى موافقة إدارة ناديه والتي تحتاج الى مزيد من الوقت لحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة.

قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الفريق مستمر في تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة لحين عودة مباريات الدوري التي تحدد لها يوم 6 أغسطس المقبل.

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وأضاف عبد الحفيظ: «الأمور تسير بشكل جيد جدا في المران بالتتش، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة على أعلى مستوى للحفاظ على سلامة الجميع».

وأوضح أن التجهيزات الكاملة المتوفرة في ملعب التتش من جيم ساونا وجاكوزي وغيرها، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المشددة التي يطبقها النادي، جعلت الجهاز الفني يفضل استمرار التدريبات على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين للوصول لأعلى معدلات الجاهزية خلال فترة الإعداد الحالية على الصعيدين الفني والبدني.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجلسات مستمرة مع الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر؛ للتحضير للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر مدير الكرة أن التنسيق مستمر مع الجهاز الطبي أيضا؛ للاطمئنان بشكل مستمر على سلامة الجميع، في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة التي يتم تنفيذها يوميا لضمان سلامة الجميع.