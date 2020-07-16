شكرا لقرائتكم القماش: الإسماعيلي سبب بطولات الأهلي وتألق مانويل وكنت أتمنى ضم الخطيب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد القماش نجم ومدرب الإسماعيلي السابق، أن الدراويش سر كل الإنجازات الكبيرة التي حققها البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي، مضيفا :"لولا الإسماعيلي ما كان الأهلي قد حقق كل هذا الكم من البطولات خاصة في عهد جوزيه والذي تعاقد في حقبته مع أبرز نجوم الإسماعيلي ومنهم عبد الله السعيد وخالد بيبو وإسلام الشاطر وعماد النحاس وسيد معوض ومحمد بركات وغيرهم، و كان من المفترض أن تكون كل بطولات الأهلي في دولاب الإسماعيلي".

وأضاف القماش في تصريحات لقناة أون تايم سبورت ، أن الأهلي خطف بطولات الدروايش بعد التعاقد مع نجوم الفريق في عهد مانويل جوزيه ليقلل من قدرات الفريق تدريجيا بخطف لاعب ورا الأخر، قائلا: إن محمود الخطيب رئيس الأهلي الحالي كان يلم الكرات في نهائي بطولة أفريقيا سنة 1970 بين الإسماعيلي والانجلبير، وكان الخطيب يلعب فى أشبال الإسماعيلي في وقتها وأوشك على اللعب للدراويش، إلا أنه وقع للأهلي في نهاية الأمر، معلقاً :"تمنيت انضمام الخطيب للإسماعيلي وزعلان من عبد الله السعيد لأنه ساب الإسماعيلي ومشي.

وأشاد خالد القماش بصالح جمعة، مؤكداً أنه لاعب غير عادي وطريقه لعبه تناسب الإسماعيلي والذي في حالة انتقاله له سينجح بشكل كبير بشرط الألتزام والتركيز داخل المستطيل الأخضر.

وكشف خالد القماش نجم ومدرب الإسماعيلي السابق، أن الكابتن "شحته" أحد رموز الكرة المصرية السابقين، هو أعظم مدير فنى مصرى على مر التاريخ و لم يأخذ حقه، وهو يتفوق على اساطير التدريب في الكرة المصرية مثل الجوهري وحسن شحاتة.

وأكد القماش، أن العلاقة بين الإسماعيلي والزمالك تاريخية وعريقة سواء على مستوى اللاعبين أو الإدارات أو الجماهير.

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