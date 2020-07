شكرا لقرائتكم نادر شوقي: نحتاج لمعرفة جدول الدوري المصري قبل التواصل مع هدرسفيلد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال نادر شوقي وكيل اللاعبين والرئيس التنفيذي للشركة المسئولة عن إدارة نادي الجونة، نحتاج معرفة جدول الدوري المصري قبل التواصل مع هدرسيفيلد بشأن رمضان صبحي، وأضاف وكيل اللاعبين في تصريحات لبرنامج be on time على قناة on time sport 1، لم نعلم حتى الان موعد نهاية الدوري المصري وبناء عليه سنتحدث عن مدة اعارة رمضان صبحي مضيفا أن الاتحاد الإنجليزي سيتم الاغلاق فيه في موعد أقصاه 5 أكتوبر للانتقالات بينما لم يتم تحديد نهاية الموسم الكروي في مصر حتى الان .

وتابع نادر شوقي: " الأهلي لديه رغبة مؤكدة في شراء رمضان صيبحي وأن عقد صبحي كان من المفترض أنه حتى نهاية يونية 30 الشهر الماضي ونتحرك يوميا لمعرفة كيف يتم التعامل مع النادى الإنجليزي بعد تحديد 5 أكتوبر موعد للاغلاق".

وواصل صبحي : لا يمكن التحدث عن مستقبل رمضان قبل أسبوعين من الان وسيتضح العروض الجديدة الأيام القادمة.

