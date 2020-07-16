شكرا لقرائتكم وفاة سيد أبو المعاطى حارس مرمى المنصورة الأسبق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توفى منذ قليل سيد أبو المعاطى حارس مرمى فريق الكرة بنادى المنصورة في العصر الذهبى ، حيث نشر ياسر عبد الواحد لاعب الفريق والمدير الفني السابق ، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، خبر وفاة الحارس الذهبى ، حيث نشر صورة له وكتب عليها : لاحول ولا قوة الا بالله كابتن السيد أبو المعاطى حارس مرمى المنصورة في عصرها الذهبى في ذمة الله الله يرحمك يا كابتن سيد ويسكنك فسيح جناته .

بدأ أبو المعاطى مسيرته في ناشئين الناصرية ، ثم انتقل الى نادى الخشب الحبيبى وكان زميله فى ذات الوقت محمد رياض المقلب بالحوت ، وعندما كان ميمى الشربينى مدير الفنى لفريق المنصوره رأى أبو المعاطى يلعب فى الخشب الحبيبى فلفت أنظاره ، وضمه للفريق الأول لنادى المنصوره وهو ناشئ في عامه الـ 16 .

وشارك ابوالمعاطى على مدار تاريخه افراح وأحزان الفريق فى الدورى الممتاز ، حيث شارك فى الصعود للدورى الممتاز أن لم يكن هو السبب الرئيسي فى الصعود فى تلك الفترات لانه كان حارس المرمى وقتها ، وتم اختيار ابوالمعاطى فى عام 1981 ، للمنتخب الاولمبي تحت كما شارك مع المنتخب العسكرى عام 1986 ، وبعد 3 سنوات شارك مع المنتخب الأول ، بقيادة الجوهرى.

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في عام 1995 أعلن أبو المعاطى اعتزال اللعب واتجه الى التدريب، وبدأ المهمة الجديدة مع فريق شربين ، ثم غادر الى السعودية وتولى تدريب عدة فرق هناك مثل الوحدة ، التعاون ، الفيصل ، الاتفاق ، الجبلين ألحد و الرياض لمدة 15 عاما

وفة ابو المعاطى

وفاة ابو المعاطى