شكرا لقرائتكم الأزمة المالية وأزارو يحرمان جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبخرت أحلام محمد شريف جناح النادي الأهلي المعار لإنبي في الاحتراف بالدوري السعودي رغم دخول نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات لضمه في وقت سابق سواء بشرائه نهائيا أو إستعارته بداية من الموسم المقبل.

وعلم "الخليج 365"، أن نادي الاتفاق السعودي يمر بأزمة مالية قوية ستمنعه من الدخول في مفاوضات لضم محمد شريف خاصة أن معظم لاعبي الفريق حاليا لم يحصلوا على رواتبهم الأمر الذي دفع أكثر من لاعب في التفكير بفسخ تعاقده ومنهم نعيم السليتي نجم الفريق.

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كما أصبح تعامل الأهلي مع الاتفاق السعودي خلال المرحلة المقبلة صعبا خاصة بعد ازمه وليد ازارو والذي رفض الأهلي مد اعارته للفريق السعودي بسبب امتناع النادي السعودي عن تسديد 100 الف دولار وهو المبلغ المتبقي نظير اعارة اللاعب، كما لم يحصل اللاعب نفسه علي مستحقاته منذ 3 اشهر.

وتعثرت مفاوضات الأهلى مع الاتفاق السعودى فى ملف تمديد إعارة النجم المغربى وليد ازارو مهاجم الفريق الأحمر المعار للاتفاق حتى نهاية شهر يونيو الماضي، إلا أن النادى السعودى طلب مد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر بعد قرار استئناف الدورى السعودي، ورحب الأهلى فى بداية المفاوضات بمد إعارة ازارو، إلا أن تأخر الاتفاق فى تسديد باقى مستحقات الصفقة والمقدرة بـ100 الف دولار بداعى معاناة النادى من أزمة مالية، جعلت الأهلى يجمد المفاوضات فى الوقت الذى لم يحصل اللاعب أيضاً على راتبه لمدة 3 أشهر متتالية، ورفضت لجنة التخطيط رحيل وليد أزارو لأنها ترى أنه مكسب كبير وستمثل عودته إضافة للفريق وهو ما تم نقلة لمحمود الخطيب رئيس النادى والذى نجح فى اقناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمنح فرصة جديدة للاعب واجهاض الخلافات بينهما.