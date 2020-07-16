شكرا لقرائتكم نادي أسوان ضد الإسماعيلي .. الدراويش يتقدمون بهدف نظيف في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى وأسوان، بتقدم الاسماعيلي بهدف نظيف على ابناء الجنوب، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريقان لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويعد لقاء الإسماعيلى وأسوان بمثابة المباراة الودية الثانية عقب توقف كورونا بعدما التقى أمس طلائع الجيش مع مصر للمقاصة في المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بثنائية نظيفة.





نأدي أسوان ضد الإسماعيلي

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول حيث حرم القائم، محمد هاشم مدافع الإسماعيلى من تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الشوط الأول الذى توقف فى الدقيقة 30 لحصول اللاعبين على فاصل للراحة السريعة وتناول المياه ثم تم استئناف الشوط مجددا لينجح محمد هاشم فى تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الدقائق الأخيرة من هذا الشوط والذى قام أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بصناعته له.

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وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم نادى أسوان بسلبية نتائج المسحة الرابعة للاعبى الفريق، والتى خضعوا لها الثلاثاء الماضى بمعسكر أسوان القائم فى المركز الأولمبي، باستثناء حالة واحدة لأحد العمال تم عزله بمعرفة الدكتور محمد عبد الغفار طبيب أسوان، لذلك خاض الفريق الأسوان المباراة بعد التأكد من سلامة الفريقان قبل إقامتها.

وقرر مسئولو النادى الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين لإدارة المباراة الودية للدراويش أمام أسوان، استعدادا لاستئناف الدورى العام ٦ اغسطس المقبل، ورفض مسئولو الاسماعيلى اسناد المباراة لطاقم حكام مستمر فى الملاعب حتى الان

وأرجع مسئولو الإسماعيلى الاستعانة بحكام متقاعدين بداعى عدم خضوعهم لمسحة كورونا حيث يتحمل اتحاد الكرة تكلفة المسحة لـ40 فردا فقط وخصص الاسماعيلى هذه المسحات للاعبين والجهاز الفنى والادارى والطبى رافضا اخضاع الحكام لهذه المسحات لذا استعان بطاقم حكام متقاعد حتى لا يخضع للمسحات .