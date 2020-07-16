شكرا لقرائتكم إنجلترا تخوض لقاء ودياً استعداداً لدوري الأمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - يخوض منتخب إنجلترا لكرة القدم أول مباراة له على استاد ويمبلي في عام 2020 حينما يواجه نظيره الويلزي وديا في الثامن من أكتوبر المقبل.
وستقام المباراة بدون جمهور بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد، وستكون بروفة لمباراتي الفريق في الاسبوع التالي ببطولة دوري الأمم الأوروبي.
وذكر اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان اليوم الخميس أن جميع المباريات في دوري الأمم الأوروبي سواء على ملعب الفريق أو خارجه ستقام بدون جمهور بسبب الجائحة. وتلعب إنجلترا في المجموعة الثانية من المستوى الأول التي تضم ايضا بلجيكا والدنمارك وايسلندا.
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