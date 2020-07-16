شكرا لقرائتكم "كاف" يؤكد إقامة أمم إفريقيا 2023 في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال عبدالمنعم باه، القائم بأعمال سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2023 المقررة في كوت ديفوار ستقام في فصل الصيف ما بين شهري يونيو ويوليو.

كان توقيت تلك النسخة من المسابقة القارية مثار تكهنات بعد أن صرح الملجاشي أحمد أحمد رئيس كاف الشهر الماضي بأنها ستقام في موعدها عام 2023، دون أن يحدد الفترة التي ستجرى فيها.

وقال باه لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) يوم الخميس: اعتبارا من اليوم، من المقرر تنظيم كأس الأمم الإفريقية عام 2023 في يونيو ويوليو، لأنه، للتوضيح، قررنا أن نجري جميع نسخ أمم إفريقيا في فصل الصيف.

وقرر كاف عام 2017 إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية في فصل الصيف، بعدما كانت تجرى في السابق في الشتاء.

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كان من المقرر أن تستضيف الكاميرون النسخة القادمة من البطولة في صيف 2021، لكنها قررت تقديمها إلى يناير من نفس العام بسبب الظروف الجوية غير المواتية في البلاد خلال فصل الصيف وزيادة نسبة الرطوبة هناك، قبل أن يتم تأجيل المسابقة مؤخرا إلى مطلع عام 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

أوضح باه: تم تأجيل كأس الأمم في الكاميرون إلى يناير 2022 بعد طلب السلطات المحلية، حتى اليوم، لم نتلقَ نفس الطلب من السلطات الإيفوارية.

وربما تطلب السلطات في كوت ديفوار إقامة البطولة في الشتاء بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة في يونيو من كل عام، وهو ما يجعل كاف متأهبا لإمكانية تغيير الموعد المحدد لنسخة 2023 أيضا.

ورغم ذلك، قد يكون تقديم البطولة إلى مطلع 2023 أمرا صعبا، في ظل إقامة بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

ومع إقامة نسختي أمم إفريقيا القادمتين في أوائل 2022 ومنتصف 2023 وكأس العالم في أواخر 2022، فهذا يعني أن بعض كبار لاعبي كرة القدم في القارة السمراء سيكونون مضطرين لخوض ثلاث بطولات كبرى في غضون 18 شهرا فقط.