شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تتلقى أكثر من 1000 طلب للمشاركة في المشاورات العربية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
يذكر أن مهمة المشاورات تأتي لإشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقًا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.
والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار خالد عراق عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، مع مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات من أعضاء برلمان الشباب في لقاء حواري ضمن سلسلة اللقاءات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للحديث حول قانون مجلس الشيوخ المصري
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