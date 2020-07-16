شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الشباب والرياضة تتلقى أكثر من 1000 طلب للمشاركة في المشاورات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أكثر من 1000 متقدم ومتقدمة للمشاركة في مبادرة المشاورات الشبابية العربية، وذلك من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة أنه نظرًا للكم الكبير من المتقدمين للمشاركة في المشاورات الشبابية العربية، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم اختيارهم في القائمة المختصرة، على أن يتم عقد المقابلات الشخصية لاختيار المشاركين في المشاورات، وتنفذ مبادرة المشاورات الشبابية العربية عبر تقنية الإتصال المرئي تحت شعار "تشبيك رؤى الشباب من أجل المستقبل"، من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، خلال الفترة من 20 إلى 22 يوليو الجارى.

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يذكر أن مهمة المشاورات تأتي لإشراك الشباب في صياغة مستقبلهم والبرامج التي تسهم في تنميتهم، وتطوير الأنشطة الشبابية على المستوى العربي من خلال أساليب مبتكرة يقودها الشباب، وفقًا لمقتضيات المرحلة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى جمع آراء الشباب العربي وتعليقاتهم ومقترحاتهم بشأن الأولويات المقبلة لبرامج الشباب في ظل التحول والتطورات والتحديات التي يشهدها العالم جراء جائحة كورونا وما بعدها.

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار خالد عراق عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار وليد محمود عضو الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، مع مجموعة من الشباب والفتيات من مختلف المحافظات من أعضاء برلمان الشباب في لقاء حواري ضمن سلسلة اللقاءات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة للحديث حول قانون مجلس الشيوخ المصري