شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإسماعيلي يتعادل مع أسوان 1 / 1 في ثاني الوديات بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل الإسماعيلي مع أسوان، بهدف لمثله، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم، الخميس، على استاد الإسماعيلية، ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر عودتها يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة كبيرة من التوقف بسبب جائحة كورونا، ويعد لقاء الإسماعيلى وأسوان بمثابة المباراة الودية الثانية عقب توقف كورونا بعدما التقى أمس طلائع الجيش مع مصر للمقاصة في المباراة التي انتهت بفوز الطلائع بثنائية نظيفة.

وتبادل الفريقان الهجمات في الشوط الأول حيث حرم القائم، محمد هاشم مدافع الإسماعيلى من تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الشوط الأول الذى توقف فى الدقيقة 30 لحصول اللاعبين على فاصل للراحة السريعة وتناول المياه ثم تم استئناف الشوط مجددًا لينجح محمد هاشم فى تسجيل هدف التقدم للدراويش فى الدقائق الأخيرة من هذا الشوط والذى قام أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق بصناعته له.

وفى الشوط الثانى، نجح فريق أسوان فى إدراك التعادل عن طريق لاعبه محمد مرسى لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله ثم حرص جهاز الفريقين على المصافحة بقبضة اليد عقب نهاية المباراة.

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