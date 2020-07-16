شكرا لقرائتكم خبر عن نجم أندرلخت البلجيكي بديل حسام عاشور في الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو النادي الأهلي على بديل حسام عاشور لاعب وسط الملعب المدافع الراحل عن الفريق خلال الموسم الكروي الجاري، لتعويض غيابه، حيث جدد الفريق الأحمر طلبه في التعاقد مع لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي، اليوم الخميس، وسط رغبة الأهلي في التعاقد مع موكله، خلال الفترة المقبلة.

وطلب السويسري رينيه فايلر، التعاقد مع متوسط ميدان أندرلخت البلجيكي، بحسب ما أكده الليبي عبد الباسط تنتوش، وكيل أعمال اللاعب خلال تصريحاته في إذاعة "راديو مصر" اليوم الخميس، حيث قال إن اللاعب يلعب بالقدم اليسرى كما أنه يلعب في خط الوسط وتحديدًا في المركز رقم 8، ويبلغ من العمر 29 عامًا".

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وأنهى حسام عاشور قائد الأهلي التاريخي مسيرته داخل القلعة الحمراء، بطريقة لا تليق بتاريخهه أو حجم السنوات التي أفناها في خدمة القميص الأحمر، على مدار 17 سنة قضاها المسمار في قلعة الجزيرة، ولم يسبق له ارتداء لون آخر غير لأحمر، بسبب تصرفه الخاطئ في التعامل مع السوشيال ميديا وتوجيه اللوم لإدارة ناديه على التعامل مع أزمة مباراة اعتزاله.

قابلت إدارة الأهلي خروج عاشور عن النص وانتقاد الإدارة برار أكثر صرامة وهو رفض العرض السابق الذي قدمته للمسمار بأن تكسر البروتوكول الخاص في التعامل مع اللاعبين المعتزلين، بالنادي بإقامة مباراة اعتزال له وتحمل تكاليف الدورات التي يحتاجها لتأهيلها مع ضمان منصب له داخل النادي وكذلك العمل في قناة النادي.