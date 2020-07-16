شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اللجنة الطبية لاتحاد الكرة يشيد بالإجراءات الاحترازية لبيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور هاني الشهيدي ممثل اللجنة الطبية باتحاد الكرة بالإجراءات الاحترازية الشاملة التي ينفذها نادي بيراميدز خلال التدريبات والمباريات الودية والترتيبات الخاصة بالمسح الشامل والأمور المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، وتواجد وفد ممثل للجنة الطبية باتحاد الكرة بملعب الدفاع الجوي بتكليف من اتحاد الكرة لمتابعة كل الإجراءات التي يطبقها بيراميدز قبل وأثناء مباراته الودية الأولى أمام مصر المقاصة استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز، وأجرى الوفد الطبي جولة برفقة هاني سعيد المدير الرياضي، ومحمد صلاح مدير الفريق، ووليد مهدي مدير إدارة المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي، جولة بالملعب الفرعي وشاهد التجهيزات والإجراءات الاحترازية الشاملة وكذلك الملعب الرئيسي.

وأبدى الوفد إعجابه الشديد بالإجراءات المشددة التي يطبقها بيراميدز في التدريبات والمباريات موضحًا أنها تتوافق تماما مع تعليمات اللجنة الطبية لاتحاد الكرة.

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يخوض مساء اليوم، الخميس، الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز أولى مبارياته الودية، أمام نظيره مصر المقاصة، وذلك بعد توقف دام طويلاً بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، حيث توقف النشاط الرياضى فى مصر ومعظم أنحاء العالم من منتصف شهر مارس الماضى.

ومن المنتظر أن تقام المباراة الودية بين بيراميدز والمقاصة على ملعب الدفاع الجوى، لاسيما أن الفريق السماوى داخل معسكر مغلق حاليًا فى إطار خطة الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طولية، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى، بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.