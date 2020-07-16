شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيد عبد العاطى نجم المنصورة في العصر الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل سيد أبو المعاطى حارس مرمى فريق الكرة بنادى المنصورة في العصر الذهبى، حيث نشر ياسر عبد الواحد لاعب الفريق والمدير الفني السابق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، خبر وفاة الحارس الذهبى، حيث نشر صورة له وكتب عليها: لاحول ولا قوة الا بالله كابتن السيد أبو المعاطى حارس مرمى المنصورة في عصرها الذهبى في ذمة الله الله يرحمك يا كابتن سيد ويسكنك فسيح جناته.

بدأ أبو المعاطى مسيرته في ناشئي الناصرية، ثم انتقل إلى نادى الخشب الحبيبى وكان زميله فى ذات الوقت محمد رياض المقلب بالحوت، وعندما كان ميمى الشربينى المدير الفنى لفريق المنصورة رأى أبو المعاطى يلعب فى الخشب الحبيبى فلفت أنظاره، وضمه للفريق الأول لنادى المنصورة وهو ناشئ في عامه الـ16.

وشارك أبو المعاطى على مدار تاريخه أفراح وأحزان الفريق فى الدورى الممتاز، حيث شارك فى الصعود للدورى الممتاز أن لم يكن هو السبب الرئيسي فى الصعود فى تلك الفترات لأنه كان حارس المرمى وقتها، وتم اختيار أبو المعاطى فى عام 1981، للمنتخب الاولمبي تحت كما شارك مع المنتخب العسكرى عام 1986، وبعد 3 سنوات شارك مع المنتخب الأول، بقيادة الجوهرى.

في عام 1995 أعلن أبو المعاطى اعتزال اللعب واتجه الى التدريب، وبدأ المهمة الجديدة مع فريق شربين، ثم غادر إلى السعودية وتولى تدريب عدة فرق هناك مثل الوحدة، التعاون، الفيصل، الاتفاق، الجبلين ألحد والرياض لمدة 15 عامًا.

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وفاة ابو المعاطى