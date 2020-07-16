شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو يحرم جناح الأهلي من الاحتراف بالدوري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبخرت أحلام محمد شريف جناح النادي الأهلي المعار لإنبي في الاحتراف بالدوري السعودي رغم دخول نادي الاتفاق السعودي في مفاوضات لضمه في وقت سابق سواء بشرائه نهائيًا أو إستعارته بداية من الموسم المقبل.

لمعرفة كيف حرم أزاروجناح الأهلي محمد شريف من الاحتراف بالدوري السعودي، عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

وتعثرت مفاوضات الأهلى مع الاتفاق السعودى فى ملف تمديد إعارة النجم المغربى وليد ازارو مهاجم الفريق الأحمر المعار للاتفاق حتى نهاية شهر يونيو الماضي، إلا أن النادى السعودى طلب مد إعارة اللاعب حتى شهر أكتوبر بعد قرار استئناف الدورى السعودي.

Advertisements

ورفضت لجنة التخطيط رحيل وليد أزارو لأنها ترى أنه مكسب كبير وستمثل عودته إضافة للفريق وهو ما تم نقلة لمحمود الخطيب رئيس النادى والذى نجح فى اقناع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بمنح فرصة جديدة للاعب واجهاض الخلافات بينهما.

ووأكدت اللجنة أنه من الأفضل عودة أزارو بدلاً من ضم لاعب أجنبى جديد سيحتاج وقتاً للانسجام مع الفريق، كما أن المهاجم المغربى لديه خبرة جيدة بالمنافسات المصرية والأفريقية، وسبق وحصل على لقب هداف الدورى مع الأهلى.