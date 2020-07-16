شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الرابعة لفريق بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادي بيراميدز سلبية نتيجة المسحة الرابعة لفريق الكرة والتي أجراها النادي بالأمس قبل مباراته الودية أمام مصر المقاصة والتي تقام اليوم بملعب الدفاع الجوي، بحسب محمد صلاح مدير الفريق، وأجرى الفريق مسحة شاملة لجميع أفراده بمشاركة طاقم تحكيم اللقاء الودي الذي يديره الحكم محمد الحنفي وجاءت نتيجته سلبية تمامًا في إطار التجهيزات الطبية والإجراءات الاحترازية الشاملة التي يطبقها النادي.

كانت نتيجة المسحات الطبية الثلاثة والتي أجراها النادي للكشف المبكر عن فيروس كورونا في وقت سابق جاءت نتيجتها سلبية لتظهر الرابعة سلبية كذلك.

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله الذي يخوض به مباراة مصر المقاصة الودية مساء اليوم، بملعب الدفاع الجوي في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

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حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار

خط الوسط: محمد فتحي - عمر العيوني - عمر جابر - محمد عطوة - إبراهيم عادل

خط الهجوم: محمد سليم

ومن المقرر أن يخوض المدرب الكرواتي مباراة المقاصة بأكثر من تشكيل لتجربة جميع اللاعبين في أولى المباريات الودية في فترة الإعداد والتي يليها مواجهة الزمالك والمصري يومي ٢٣ و٢٦ يوليو الجاري ببرج العرب.