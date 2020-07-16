شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت إدارة النادي الأهلي مقترح الدخول في مفاوضات لضم نجم وسط بيراميدز ومنتخبنا الوطني بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وذلك علي الرغم من اقتراب اللاعب من الزمالك، وأكد مسئولو الأهلي، أن النادي يملك حاليًا عدد من لاعبي الوسط المميزين أبرزهم المالي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد محمود بخلاف أكرم توفيق الذي سيعود للفريق بمجرد انتهاء إعارته للجونة.

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ومن ناحية أخرى تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي جلسة الأسبوع المقبل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق قبل عودة الدوري خاصة وأن هناك العددي من القضايا الكروية التى فرضت نغفسها على سطح الأحداث الكروية بالفريق يأتي في مقدمتها ، صفقات الصيف وكذلك اللاعبين المُعارين بجانب غيرها من الملفات التى تحتاج لحسم من جانب المدير الفني وسيتم مناقشته فيها من قبل لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من ، زكريا ناصف وخالد بيبو.