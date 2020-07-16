الأهلي يرفض مزاحمة الزمالك على ضم نجم بيراميدز في الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفضت إدارة النادي الأهلي مقترح الدخول في مفاوضات لضم نجم وسط بيراميدز ومنتخبنا الوطني بعد عرضه من قبل أحد وكلاء اللاعبين، وذلك علي الرغم من اقتراب اللاعب من الزمالك، وأكد مسئولو الأهلي، أن النادي يملك حاليًا عدد من لاعبي الوسط المميزين أبرزهم المالي اليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد محمود بخلاف أكرم توفيق الذي سيعود للفريق بمجرد انتهاء إعارته للجونة.
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ومن ناحية أخرى تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي جلسة الأسبوع المقبل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق قبل عودة الدوري خاصة وأن هناك العددي من القضايا الكروية التى فرضت نغفسها على سطح الأحداث الكروية بالفريق يأتي في مقدمتها ، صفقات الصيف وكذلك اللاعبين المُعارين بجانب غيرها من الملفات التى تحتاج لحسم من جانب المدير الفني وسيتم مناقشته فيها من قبل لجنة التخطيط التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها كلاً من ، زكريا ناصف وخالد بيبو.
تبذل إدارة الأهلى جهوداً مُكثفة خلال الفترة الحالية لضم رمضان صبحى لاعب الفريق بشكل نهائى من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجارى، وأكدت مصادر لـ"الخليج 365" أن المفاوضات شهدت تطورات واضحة من جانب الأهلى خلال الفترة الماضية لبقاء اللاعب نهائياً فىالقلعة الحمراء، بعدما حصل الأهلى على توقيعه مرتين على سبيل الإعارة، وبدأت المفاوضات الأخيرة من الأهلى بتحديد مبلغ مليونى و500 ألف جنيه إسترلينى لشراء اللاعب، فيما طلب النادى الإنجليزى 7 ملايين جنيه إسترلينى.
وأثار طلب النادى الإنجليزى بالحصول على 7 ملايين إسترلينى دهشة الجميع داخل الأهلى، لاسيما أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن أسعار اللاعبين ستتراجع بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى فى العالم كله طوال الأشهر الماضية، لذا ترى الإدارة أن مطالب النادى الإنجليزى مُبالغ فيها للغاية، ولا تتناسب مع الأسعار الحالية فى سوق الانتقالات الذى تأثر بالتأكيد بجائحة كورونا.
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