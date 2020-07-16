سلبية المسحة الرابعة لفريق بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

أعلن نادي بيراميدز سلبية نتيجة المسحة الرابعة لفريق الكرة والتي أجراها النادي يوم أمس الأربعاء استعداداً لمباراته اليوم أمام مصر للمقاصة.

وأشار محمد صلاح، مدير فريق بيراميدز، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن الفريق أجرى مسحة شاملة لجميع أفراده بمشاركة طاقم تحكيم اللقاء بقيادة الحكم محمد الحنفي وجاءت نتيجته سلبية تماماً في إطار التجهيزات الطبية والإجراءات الاحترازية الشاملة التي يُطبقها النادي.

يُذكر أن نتيجة المسحات الطبية الثلاثة التي أجراها النادي للكشف المبكر عن فيروس كورونا في وقت سابق جاءت نتيجتها سلبية لتظهر الرابعة سلبية كذلك.