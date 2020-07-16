محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
تعادل نادي أسوان مع مستضيفه الاسماعيلي ١-١ في المباراة الودية التي أقيمت علي ستاد الإسماعيلية مساء الخميس.
تقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة ٤٥ بهدف سجله محمد هاشم وعادل النتيجة لمصلحة زهرة الجنوب محمد مرسي في الدقيقة ٧٤.
وخاض الفريقين المباراة بتشكيلين مختلفين في الشوطين التي شهدت تطبيق الاجراءات الاحترازية على مقاعد البدلاء وفي غرف خلع الملابس.
جاءت المباراة حماسية وشهدت العديد من الأخطاء بين الفريقين والتي أدت لفرصة أهدرها المهاجمين.
المباراة هيّ الودية الثانية في مصر بعد قرار استئناف النشاط المحلي مجددًا في أعقاب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والذي عطّل مسابقة الدوري لمدة تقترب من أربعة شهور.
واستطاع فريق طلائع الجيش أن يحقق فوزًا وديًا على مصر المقاصة بهدفين دون رد في اللقاء الودي الأول بعد كورونا الذي أقيم أمس الاربعاء على ملعب "جهاز الرياضة العسكري"
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعطى الضوء الأخضر لاستئناف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل مجددًا.
كانت هذه تفاصيل خبر في ثاني تجربة بعد كورونا.. تعادل أسوان والإسماعيلي وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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