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في ثاني تجربة بعد كورونا.. تعادل أسوان والإسماعيلي وديا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تعادل نادي أسوان مع مستضيفه الاسماعيلي ١-١ في المباراة الودية التي أقيمت علي ستاد الإسماعيلية مساء الخميس.

تقدم الإسماعيلي بهدف في الدقيقة ٤٥ بهدف سجله محمد هاشم وعادل النتيجة لمصلحة زهرة الجنوب محمد مرسي في الدقيقة ٧٤.

وخاض الفريقين المباراة بتشكيلين مختلفين في الشوطين التي شهدت تطبيق الاجراءات الاحترازية على مقاعد البدلاء وفي غرف خلع الملابس.

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جاءت المباراة حماسية وشهدت العديد من الأخطاء بين الفريقين والتي أدت لفرصة أهدرها المهاجمين.

المباراة هيّ الودية الثانية في مصر بعد قرار استئناف النشاط المحلي مجددًا في أعقاب وباء فيروس المستجد (كوفيد 19)، والذي عطّل مسابقة الدوري لمدة تقترب من أربعة شهور.

واستطاع فريق طلائع الجيش أن يحقق فوزًا وديًا على مصر المقاصة بهدفين دون رد في اللقاء الودي الأول بعد كورونا الذي أقيم أمس الاربعاء على ملعب "جهاز العسكري"

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني أعطى الضوء الأخضر لاستئناف مسابقة دوري we المصري في السادس من أغسطس المقبل مجددًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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