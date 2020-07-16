محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
أكد أحمد المهدي مدير الكرة في نادي طلائع الجيش أن إدارة ناديه حصلت على موافقة اللاعب عمار حمدي لتجديد إعارته لموسم إضافي من النادي الأهلي.
وفي تصريحات لـ"الخليج 365" قال أحمد المهدي :"طلبنا بشكل رسمي من النادي الأهلي الحصول على عمار حمدي على سبيل الإعارة لموسم إضافي".
ويلعب عمار حمدي في طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالي، ويسعى النادي العسكري لاستمرار لاعب المنتخب الأوليمبي المصري ضمن صفوفه لموسم إضافي.
وأضاف المهدي :"ننتظر موافقة النادي الأهلي بعد أن حصلنا على موافقة اللاعب بشكل رسمي لتجديد الإعارة، ونعرف أن الوقت حالياً ما زال مبكراً للبت في الأمر".
وأنهى مدير الكرة في طلائع الجيش :"ما زلنا في منتصف الموسم، وبالتأكيد سيصلنا الرد من النادي الأهلي في التوقيت المناسب"
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش لـ"الخليج 365": طلبنا تجديد إعارة عمار حمدي من الأهلي.. ولدينا موافقة اللاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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