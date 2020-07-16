مباشر.. إيفرتون 0-0 أستون فيلا.. شوط سلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة إيفرتون وضيفه أستون فيلا في اللقاء الذي يقام على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي.

وتعد هذه المباراة في غاية الأهمية لصالح أستون فيلا والذي يبحث عن نقاط المباراة الثلاث في ظل صراعه على البقاء ضمن صفوة أندية بريميرليج في الموسم المقبل.

ويحتل أستون فيلا المركز قبل الأخير برصيد 30 نقطة، حيث في حال فوزه ضد "التوفيز" سيصعد إلى المركز الـ18 في ظل خسارة بورنموث من مانشستر سيتي أمس الأربعاء بنتيجة (2-1).

في المقابل، يتواجد إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 45 نقطة.

تشكيل أستون فيلا ضد إيفرتون

حراسة المرمى: بيبي رينا.

خط الدفاع: تارجت، مينجز، إيزري، أحمد المحمدي.

خط الوسط: كونور، جون ماكجين، دوجلاس لويس.

خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، سامانتا.

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مقاعد البدلاء

نايلاند - جيلبيرت - أنور الغازي- ناكامبا - هوريني - يوتا - فاسيليف - دايفز - كاين.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثانية من بداية المباراة كاد كليفرت ليون أن يسجل هدف التقدم لإيفرتون بعد كرة عرضية رائعة من أيوبي لكن تمر التسديدة أعلى المرمى.

خطورة إيفرتون ظهرت مرة أخرى في الدقيقة التاسعة عن طريق كليفرت ليون بكرة عرضية أخرى يحولها مهاجم إيفرتون برأسية تمر أعلى المرمى.

وكادت الدقيقة 13 تشهد هدف إيفرتون الأول من كرة عرضية تتجه نحو المرمى نفذها لوكاس دين لكن ترتطم الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 33 سدد الدولي النيجيري أيوبي كرة قوية على حدود منطقة الجزاء تمر الكرة أعلى المرمى لتظل النتيجة سلبية.

وفي الدقيقة 41 حاول لاعب وسط أستون فيلا البرازيلي دوجلاس لويز أن يسجل هدفًا لصالح فريقه من تسديدة قوية تمر أعلى المرمى.

تابعونا لمعرفة أحداث المباراة دقيقة بدقيقة..