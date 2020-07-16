يتهمه باختلاس 200 ألف جنيه من الزمالك.. بلاغ جديد ضد مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: تقدم ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق ببلاغ جديد للنائب العام ضد مرتضى منصور رئيس النادي الحالي يتهمه مع 5 موظفين في الإدارة المالية باختلاس 200 ألف جنيه. وقال عباس في البلاغ رقم 28944 عرائض المكتب الفني للنائب العام إن جريمة الاختلاس اقترنت بتزوير في أوراق النادي الرسمية للاستيلاء على المبلغ. وطالب عباس في بلاغه التحقيق مع مرتضى منصور وتشكيل لجنة من إدارة خبراء الكسب غير المشروع لمراجعة وفحص جميع المستندات ودفاتر الإدارة المالية بنادي الزمالك. ونوه عباس إلى أن جميع من يتهمهم ما زالوا يمارسون عملهم داخل الإدارة المالية؛ لذلك طالب بتشكيل لجنة من وزارة الشباب والرياضة لإدارة شؤون النادي المالية لحين الانتهاء من التحقيقات.

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