تشيرو إيموبيلي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي

تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بمصر والمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الخميس، تريند بعنوان "يوفنتوس"، وذلك على خليفة تعادل مخيب للآمال الذي لحق بالسيدة العجوز بمباراة أمس الأربعاء، أمام نظيرة ساسولو بنتيجة 3-3، في المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وبهذه النتيجة، حافظ يوفنتوس على صداره ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 77 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن أتالانتا الوصيف و8 نقاط عن لاتسيو الثالث و9 نقاط عن إنتر ميلان الرابع.

بعد مباراة يوفنتوس ترتيب هدافي الدوري الإيطالي:

1- تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، برصيد 29 هدف.

2- كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، برصيد 28

هدف.

3- روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، برصيد 20 هدف.

4- فابيو كوالياريلا لاعب ساسولو ، برصيد 17 هدف.

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5- جواو بيدرو لاعب كالياري، برصيد 17 هدف.

6- مورييل لاعب أتالانتا، برصيد 17 هدف.

7- دوفان زاباتا لاعب أتالانتا، برصيد 16 هدف.

8- إيدين دجيكو لاعب روما، برصيد 15 هدف.

9- يوسيب إبليتشيتش، لاعب أتالانتا، برصيد 15 هدف.

10- أندريا بيلوتي، لاعب تورينو، برصيد 14 هدف.