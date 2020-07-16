إيقاف وغرامة ضد مدرب فيرونا الإيطالي .. اعرف السبب

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف الكرواتي، إيفان يوريتش مدرب فيرونا- صاحب المركز السابع بجدول الدوري- مباراة واحدة وتغريمه 15 ألف يورو بسبب الإساءة للحكام في المباراة التي خسر بها فريقه أمام رومابهدفين مقابل هدف.
وكان قد تم طرد يوريتش من الملعب بعد الاعتراض على الحكم عقب احتساب ركلة جزاء لروما في الشوط الأول أمس الأربعاء والتي سجل منهاالفرنسي جوردان فريتو الهدف الأول في اللقاء.
وقالت لجنة الانضباط اليوم الخميس، إن المدرب تعرض للعقوبة والغرامة بسبب توجيه تعليقات تفتقر للاحترام للحكام وإطلاق عبارات مسيئة لمساعدي الحكام.
وسوف يغيب يوريتش عن دكة بدلاء فريقه ،عندما يستضيف أتالانتا صاحب المركز الثاني السبت المقبل ضمن الجولة الـ34 للدوري الإيطالي.
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