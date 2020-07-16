المحمدي وتريزيجيه أساسيان مع أستون فيلا أمام إيفرتون بالبريميرليج

أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة إيفرتون التي تنطلق في السابعة مساء اليوم على ملعب جوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة

36 للدوري الإنجليزي.ويتواجد الدوليان المصريان محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي في التشكيل الأساسي لأستون فيلا أمام إيفرتون.ويخوض أستون فيلا المباراة بتشكيل مكون من .."جوزيه مانويل في حراسة المرمى ، أحمد المحمدي ، إزري كونسا ، تيرون منجس ، ماثيو تارجيت ، جون ماكين ، دوجلاس لويز ، كونور هوريان ، محمود حسن تريزيجيه، مبوانا ساماتا ، جراليش".