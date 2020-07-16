الإسماعيلي يتقدم على أسوان بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق الإسماعيلي، الشوط الأول من مباراته الودية أمام أسوان متقدمًا، بهدف دون رد للاعبه محمد هاشم، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن ودياً، في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف فعاليات الدوري الممتاز أغسطس المقبل. ويخوض الدراويش اللقاء المقام على ملعب ستاد أسوان بتشكيل مكون من .. من .. في حراسة المرمى: محمد مجدى خط الدفاع: محمود البدرى ، محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، أحمد أيمن Advertisements في خط الوسط: عماد حمدى ، محمد مخلوف، محمد صادق ،أحمد مدبولى ،عبد الرحمن مجدى مجدى الهجوم : حازم مرسى ومن المقرر أن يشارك فى الشوط الثانى كل من محمد فوزى حارس مرمى ، مصطفى فارس ، إبراهيم أبو اليزيد ، محمد عمار ، أسامة إبراهيم فى الدفاع ، مدحت فقوسة ، محمد الضرف ، محمد بيومى ، عمر الوحش فى الوسط ، وجيه عبد الحكيم ومحمد حمدى زكى فى الهجوم.

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