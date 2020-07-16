اتحاد جدة: لن نسمح باستغلال شعار النادي وعلامته التجارية

أكدت إدارة اتحاد جدة أنها لن تسمح باستغلال شعار النادي وعلامته التجارية، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد جميع المتاجر الأرضية والإلكترونية التي تستخدم شعار العميد.

وقالت إدارة اتحاد جدة عبر بيان رسمي اليوم الخميس “انطلاقاً من حرصنا على حفظ الحقوق الفكرية للعلامة التجارية، المسجلة رسمياً تحت ملكية النادي، فإننا نوضح للجميع أننا لم نمنح أي ترخيص لأي شركة أو جهة لاستخدام العلامة التجارية للنادي، بعد أن كان ممنوحاً لشركة اتحادات ابيان المحدودة “S-Team” والتي قرر النادي مؤخراً سحب الترخيص منها”.

وأوضحت إدارة الاتحاد أنها تتابع في الفترة الحالية متاجر أرضية وإلكترونية تستغل شعار الاتحاد وعلامته التجارية دون ترخيص، وستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية ضدها لحفظ حقوق النادي.

وأشارت إلى أنه “تم مؤخراً إغلاق أحد المتاجر الإلكترونية وذلك عبر ممثلنا القانوني، واتخاذ تعهد كتابي منه بعدم بيع منتجات النادي دون ترخيص”.

واختتمت إدارة اتحاد جدة بيانها “كما أنه تم التواصل مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية والرفع بأسماء الحسابات الإلكترونية التي تستغل حقوق النادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن كتابي لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.

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