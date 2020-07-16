بعد الرحيل.. مايكون يُثير اهتمام جماهير النصر

تداولت جماهير نادي النصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرسالة التي وجهها المدافع البرازيلي، مايكون بيريرا، وذلك بعد قرار رحيله الرسمي عن الفريق، بسبب فشل مفاوضات استمراره حتى نهاية الموسم الحالي.

وحضر مايكون إلى النصر من جالطة سراي في فبراير 2019، على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف، وقد شارك مع الفريق النصراوي في 39 مباراة في كافة المسابقات، وحاولت إدارة العالمي الاتفاق مع النادي التركي على تمديد التعاقد مع اللاعب حتى نهاية الموسم، لكن المفاوضات باءت بالفشل.

وقال مايكون بيريرا في رسالته أنه منذ وصوله إلى الفريق لم يشعر بأي غربة على الإطلاق، وكان يشعر أنه بين أهله منذ اليوم الأول، وأضاف حققت نجاحات كبيرة مع النصر برفقتكم يا نجوم.. سأظل دائما استذكرها، وأتمنى لكم التوفيق في المستقبل.. تصحبكم السلامة”.

مايكون هو مدافع برازيلي يحمل الجنسية البرتغالية، وُلد بمدينة باريتوس البرازيلية في الرابع عشر من سبتمبر لعام 1988، وبدأ مسيرته بالبرازيل مع نادي كروزيرو ثم الانضمام لفريق كابوفرينس في موسم 2008- 2009.

وخاض اللاعب عدة تجارب بالدوري البرازيلي أبرز مع ساو باولو في موسم 2016-2017، ثم انضم لصفوف جالطة سراي في صيف 2017 وحتى انتقاله للنصر في الميركاتو الشتوي 2019.

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