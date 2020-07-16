بث مباشر | مشاهدة مباراة النصر والشعلة الودية قبل عودة الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والشعلة” ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والذي من المقرر عودته يوم 4 أغسطس القادم.

لم تعلن اي قناة بعد، بث مباراة “النصر والشعلة”، ولكن سوف نكون معكم لحظة بلحظة لوصف احداث المباراة.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية، 18:30 بتوقيت مصر، 16:30 بتوقيت جرينتش، على “استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود” بنادي النصر.

يواجه فريق “النصر” نظيره الشعلة في ثاني مبارياته الودية بعد العودة من التوقف، استعدادًا لعودة الدوري السعودي.

وخاض العالمي اول مباراة ودية له يوم الإثنين الماضي امام فريق “الأنوار” وأكتسحه بعشرة أهداف مقابل هدف واحد.

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وسيتبقى للنصر ثلاث مباريات ودية أخرى قبل انتهاء فترة الاستعدادت لعودة الدوري، ستكون أمام الفتح والرائد والدرعية، أيام 22 و28 و29 يوليو على الترتيب.

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النصر 0-0 الشعلة

????️ استاد الأمير عبدالرحمن بن سعود (النصر)

????مباراة ودية

⌚تبدأ في الساعة 19:30 بتوقيت السعودية

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